Двухдневная статистика COVID-19 по Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 9 и 10 апреля составило 216.
Госпитализировано 19 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за два дня 234 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
95 архангелогородцев;
39 жителей Вельского района;
24 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
15 – в Плесецком округе;
8 – в г. Северодвинске;
6 – в г. Котласе:
по 5 – в г. Мирном, Мезенском и Приморском районах;
4 – в Верхнетоемском округе;
по 2 – в г. Новодвинске, Красноборском и Холмогорском районах;
по 1 – в г. Коряжме, а также в Лешуконском, Няндомском и Устьянском районах.