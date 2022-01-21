Коронавирус в Архангельской области: +121

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 121.
Госпитализировано 16 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за тот же период 189 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
31 архангелогородец;
17 жителей Мезенского района;
10 северодвинцев (двое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); по 9 новых случаев выявлено в Устьянском и Вельском районах;
8 – в Плесецком округе;
по 5 – в городах Котласе и Новодвинске;
по 4 – в Пинежском и Коношском районах;
по 2 – в Вилегодском и Виноградовском округах, городах Коряжме и Мирном, а также в Лешуконском, Онежском, Шенкурском и Приморском районах;
по 1 – в Каргопольском округе, а также в Красноборском и Няндомском районах.