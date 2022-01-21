"Это не тупик, это - путь". Отпевание Владимира Жириновского

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 8 апреля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве совершил отпевание председателя Либерально-демократической партии России, руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимира Вольфовича Жириновского.
Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Перед началом чина отпевания Святейший Патриарх Кирилл произнес слово, посвященное памяти В.В. Жириновского:
«Дорогие братья и сестры!
Мы собрались, чтобы помолиться перед гробом Владимира Вольфовича Жириновского, проводить его в последний путь. Но нужно четко осознавать, что это путь. Это не тупик, это не конец — это путь. Если внимательно вслушаться в слова молитв, которые сегодня будут произнесены, то они очень ярко отображают эту мысль: никакого конца для человека не существует, есть переход из одной жизни в другую жизнь.
В земной жизни кто-то в этом сомневается, кто-то в это не верит, а кто-то в этом убежден. А вот когда мы завершаем свой жизненный путь, там уже нет никаких сомнений и там нет понятия веры — там есть только понятие знания. Человек соприкасается с иным миром, и когда мы провожаем близких, родных, уважаемых людей, то вне зависимости от того, какова была дистанция между нами и покойным, все мы, собравшиеся вокруг гроба, в меру своих сил, в меру своей веры должны попросить у Господа, чтоб Он принял душу усопшего раба Своего Владимира в небесных Своих обителях. Чтобы перед ним открылась вечная жизнь, где его талант, его сила духовная может быть проявлена еще более ярко, чем здесь, во время земной жизни.
Если не верить в бессмертие, то становится абсолютно непонятным, что означает человеческая жизнь. Когда нам говорят, что человек живет ради следующих поколений, это очень ложный посыл. Потому что жизнь каждого человека имеет свою ценность и никто не сказал, что следующие поколения непременно будут лучше предыдущих. И никто не сказал, что человек должен жить для следующих поколений — он должен жить, в первую очередь, чтобы во время своей земной жизни выполнить свой долг, свое предназначение. А это предназначение связано с собственным внутренним совершенствованием, совершением добра, несением замечательного свидетельства о том, что главным законом жизни является любовь людей друг к другу.
Каждый во время своей земной жизни по-своему осуществляет это призвание. Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России. Он обладал многими способностями, талантами, был ярким и убедительным человеком, когда, поднимаясь на трибуну — на любую трибуну! — выражал свою точку зрения. Но что, может быть, самое важное и что явилось причиной высокого уважения, которое стяжал покойный в нашем народе, а у многих и любовь, так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию и по части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом: он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. Именно эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность очень многих людей.
Вне зависимости от того, как даже стоящие здесь, вокруг гроба, относились к политическим взглядам покойного, я думаю, что все испытывают сегодня чувство скорби, глубочайшего сожаления в связи с тем, что мы расстаемся с этим ярким и убедительным человеком, который, несомненно, внес очень важный вклад в политическую жизнь современной России.
Воздавая должное тому земному деланию, которое совершил Владимир Вольфович, сейчас, в этот момент мы должны помолиться о том, что для него является самым важным. Помолиться о том, чтобы Господь простил его грехи, потому что, как следует из молитвы заупокойной, нет человека, который жил бы и не согрешил. Только Бог без греха, а на каждом есть грех, печать несовершенства, есть ошибки и есть то, что омрачало самого человека при жизни и, может быть, кого-то из тех, кто его окружал.
Поэтому наша молитва о том, что Господь простил грехи раба Божиего Владимира вольные и невольные. В нашей молитве и особенно молитве тех людей, которые, может быть, когда-то вступали в конфликт с покойным, должно также содержаться и наше прощение тех обид, которые покойный, может быть, когда-то кому-то из нас нанес. Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым из тех, с кем соприкасался покойный во время своей земной жизни.
Пусть Господь упокоит душу раба Своего Владимира в небесных Своих обителях, пусть сотворит вечную молитвенную о нем память в наших сердцах и добрую память в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому! А теперь помолимся».
В богослужении участвовали: ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков); духовенство г. Москвы.
Среди молившихся в храме были председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ Л.Э. Слуцкий, губернатор Хабаровского края М.В. Дегтярев, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены ЛДПР и других политических партий, представители государственных и общественных организаций, родственники и близкие В.В. Жириновского.
По традиции Святейший Патриарх Кирилл огласил и вложил в руки усопшего разрешительную грамоту, возложил на гроб букет белых роз.
По завершении отпевания Предстоятель Русской Православной Церкви вручил председателю Государственной Думы ФС РФ письмо с выражением соболезнований. Ко гробу был передан венок от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Затем гроб с телом почившего был перевезен в Колонный зал Дома Союзов, где прошла гражданская церемония прощания.
Владимир Жириновский погребен тем же днем на Новодевичьем кладбище Москвы.