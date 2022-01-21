Архангельское УФСИН дало детям поиграть в игрушки

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области присоединились к проекту "Коробка храбрости".
Сбор небольших новых игрушек провели среди личного состава уголовно-исполнительной инспекции, Управления по конвоированию, отдела специального назначения, исправительной колонии №7, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения и Управления. Десять дней все желающие могли приносить наборы для творчества, маленькие машинки и куколок, различные игры и пазлы. В общей сложности удалось собрать больше десяти контейнеров игрушек, которые будут в ближайшее время переданы в Архангельскую детскую областную клиническую больницу.
Проект "Коробка храбрости" реализуется в Архангельске благотворительным сообществом "ПроДобро" и направлен на поддержку маленьких пациентов в четырех отделениях. После болезненных и неприятных процедур ребята могут выбрать понравившуюся игрушку в награду за свою смелость.