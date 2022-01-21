Поморье выздоравливающее: 135 заболевших на 164 поправившихся

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 135.
Госпитализировано 32 пациента с COVID-19.
Выздоровели 164 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
28 архангелогородцев;
14 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 11 жителей Шенкурского района;
9 новых случаев выявлено в Вельском районе;
по 7 – в Красноборском и Онежском районах;
по 6 – в г. Котласе, Плесецком и Виноградовском округах, а также в Коношском и Няндомском районах;
5 – в Верхнетоемском округе;
по 4 – в Мезенском, Устьянском и Холмогорском районах;
по 3 – в г. Мирном и Пинежском районе;
2 – в Приморском районе;
по 1 – в городах Коряжме и Новодвинске, а также в Котласском и Ленском районах.