Митрополит Корнилий: "Войдем ли мы в Царствие Небесное?"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, совершил Божественную литургию в храме Успения Божией Матери в областной столице.
Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора.
За малым входом настоятель храма священник Кирилл Кочнев награжден правом ношения наперсного креста золотого цвета.
По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам и духовенству со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!
«Днесь спасения нашего главизна», — воспеваем мы ныне в тропаре сего светлого праздника. Сие священное событие есть начало нашего спасения. Человечество пять с половиной тысяч лет ждало пришествия в мир Спасителя, Мессии, и вот, Архангел Гавриил явился Преблагословенной Деве Марии и вовестил Ей о том, что Она станет Матерью Спасителя мира. Божий благовестник обратился к Пречистой Деве: «Радуйся!». Еще на Предвечном Совете Пресвятой Троицы было решено, что «семя Жены сотрет главу змия», и всё человечество после грехопадения наших прародителей в раю ожидало, когда же придет спасение всем людям. За 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия сказал такие замечательные слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил», то есть сказаемо «С нами Бог».
Почему же прошло пять с половиной тысяч лет, почему не прошло две или три тысячи лет? Почему не приходил на землю Спаситель мира? Потому что не было Богоизбранной Отроковицы, Которая во Святая святых храма Божия молилась Господу, изучала Священное Писание и знала о том, что от Девы родится Спаситель мира. По своему глубочайшему смирению Она рассуждала так: «Господи, я недостойна быть Той, от Которой родится Спаситель мира, но сподоби Меня, Господи, быть у Той, Которая родит Спасителя мира, последней рабыней». За смирение и послушание воле Божией Господь избрал Преблагословенную Деву на служение для всего человечества, и к ней в Назаретскую горницу был послан Архангел Гавриил со словами: «Радуйся!» Этот призыв адресован не только к Пречистой Деве Марии, но ко всему миру, потому что Пречистая Богоматерь родила Радость велию для всего мира.
Сегодня в повествовании евангелиста Луки о Благовещении Пресвятой Богородицы мы слышим слова Пречистой Богоматери, Которая спросила у Архангела, как Она может родить, если не знает мужа. Архангел Гавриил ответил: «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя». Пречистая Богоизбранная Отроковица ответила благовестнику такими словами, которые должен носить в своем сердце каждый христианин: «Се раба Господня, да будет Мне по глаголу Твоему». Какое глубокое смирение пред Величеством и Промыслом Божиим! Если бы Пречистая воспротивилась воле Божией, мир не получил бы Спасителя, но Она Своим смирением и послушанием послужила для спасения всего мира.
Воззрим сегодня в оконце из Назаретской горницы и узрим, что происходит во граде Иерусалиме. Там собралась огромная толпа, на Голгофе водрузили крест. Кого к нему пригвоздили? Мы видим, что написано по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус Назарянин, Царь иудейский». За что же Святейший Святых был пригвожден ко Кресту? Он не имел никакого греха, проповедовал веру, любовь, упование на Бога? За что Он пролил свою неповинную кровь? Как же благовестие Архангела Гавриила, который сказал Пречистой Деве, что Он будет велик? А ныне Он висит на Кресте. Архангел сказал, что «Он Сыном Вышняго наречется», а Он «со беззаконными вменился». Архангел сказал, что «Царствию Его не будет конца», а Он сошел в преисподняя земли. Если бы мы спросили, почему же всё так, Архангел бы ответил нам такими словами: «Да не смущается сердце ваше, надлежит Христу пострадать, быть распяту на Кресте и в третий день воскреснути. Тако бо подобает Христу войти во славу Свою». Если бы не было Голгофы, не было бы и Воскресения, а Господь Своею смертию попрал вечную смерть и даровал всем нам вечную жизнь в Царствии Небесном.
Войдем ли мы в это Царство, зависит от каждого из нас. Мы входим в это Царство не тогда, когда переступим черту жизни и смерти, но уже здесь, живя на земле. Если мы проводим свою жизнь с Богом в молитве и покаянии, то мы уже здесь имеем возможность быть в Царствии Небесном и войти в него в будущей вечной жизни. Если мы творим зло и беззаконие, не желаем быть с Господом Богом, то мы уже находимся в аду, и по своей смерти пойдем в вечную погибель. В сегодняшний радостный праздник услышим глас Архангела Гавриила, который говорит всему миру: «Радуйтесь!», ибо с нами вечная Радость – Христос Истинный Бог наш. Недаром в акафисте Пресвятой Богородице сказаны такие слова: «Радуйся, Звездо, являющая Солнце». Пречистая Дева Богородица является нашей путеводительной звездой, которая всех нас приводит к вечному свету, к Солнцу Правды Христу Богу нашему.
Пречистая Богоматерь да поможет всем нам в делании нашего спасения и да приведет всех нас ко Христу Иисусу Господу нашему во веки веков. Аминь!
С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)