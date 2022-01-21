Архангельская область. Вид с плато коронавируса

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 131.
Госпитализировано 34 пациента с COVID-19.
Выздоровели 138 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
36 архангелогородцев;
11 северодвинцев;
10 жителей Шенкурского района;
9 новых случаев выявлено в Вельском районе;
7 – в Плесецком округе;
по 6 – в Пинежском и Коношском районах;
по 5 – в г. Котласе и Мезенском районе;
по 4 – в Верхнетоемском округе, г. Мирном, а также в Няндомском, Приморском, Онежском и Красноборском районах;
по 3 – в Каргопольском округе и Устьянском районе;
2 – в г. Новодвинске;
по 1 – в Виноградовском округе, Котласском, Ленском и Лешуконском районах.