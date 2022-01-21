Осужденных в Архангельской области бросят на уборку городов

Общественный совет при УФСИН России по Архангельской области готов оказать содействие уголовно-исполнительной системе Поморья в реализации наказания в виде принудительных работ.
Впервые за последние два с половиной года в очном формате прошло заседание Совета под председательством Виталия Фортыгина. Собравшиеся обсудили планы на предстоящий год, который позволит вновь общественникам активно начать работу с исправительными учреждениями. В своем обращении к членам Совета Виталий Сергеевич подчеркнул, что каждый из них может помочь УФСИН в исправлении граждан, преступивших закон, в силу своих возможностей. И эта совместная работа важна, прежде всего, потому что большинство отбывающих наказание в регионе – жители Архангельской области.
Сотрудники УФСИН довели до представителей Общественного совета государственные задачи, стоящие перед территориальным органом и требующие поддержки. Так, активное развитие в стране получает такой вид наказания, как принудительные работы. В соответствии с поручением Президента РФ в 2022 году необходимо в каждом регионе создать в среднем не менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионального имущества и имущества хозяйствующих субъектов. И как отметил, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Сергей Бондарь сегодня уже проделана определенная работа с региональным правительством по решению данной совместной задачи.
В настоящее время на территории региона создано четыре участка, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения 220 осужденных: два при исправительной колонии №21 ОУХД в Плесецком районе, один при исправительной колонии №4 в г. Котласе и еще один при колонии-поселении №3 вблизи Архангельска. Отбывающие наказание в них трудятся как на объектах уголовно-исполнительной системы, так и в сторонних организациях.
ИУФИЦ при КП-3 – стал одним из первых участков в России, открытым на базе имущества работодателя, переданного в безвозмездное пользование УФСИН. Теперь это приоритетное направление в работе по расширению сети исправительных центров в каждом субъекте РФ. Исправительные центры или участки, функционирующие как исправительные центры, размещаются на базе промышленных предприятий, имеющих потребность в трудовых ресурсах, или на объектах регионального имущества. Начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, регионального УФСИН Дмитрий Ошуков рассказал о порядке, условиях и требованиях, предъявляемых к созданию их на производственных базах предприятий и организаций.
Не секрет, что практически все производственные компании тем или иным образом испытывают потребность в стабильных рабочих кадрах, в том числе и в неквалифицированных. В настоящее время, исходя из потребности в трудовых ресурсах, речь о появлении новых участков для осужденных к принудительным работам идет в Холмогорском районе и в городе Архангельске. Причем в столице Поморья привлекать данную категорию планируют, в том числе, и к благоустройству города.
В завершении заседания председатель Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области Виталий Фортыгин попросил всех присутствующих внимательно отнестись к вопросу расширения сети исправцентров. Поскольку вопрос ресоциализации осужденных – задача стоящая не только перед сотрудниками УИС, но и органами власти, заинтересованными службами и общественностью.