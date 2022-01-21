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+129. Коронавирус уползает из Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 129.

 Госпитализировано 27 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 163 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
24 архангелогородца;
19 жителей Шенкурского района;
10 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
8 – в г. Котласе;
по 7 – в Плесецком округе и Устьянском районе;
6 – в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 5 – в г. Мирном, Верхнетоемском округе, а также в Приморском, Мезенском, Коношском и Красноборском районах;
по 4 – в Вилегодском округе и Няндомском районе;
3 – в Котласском районе;
по 2 – в Каргопольском округе и Онежском районе;
по 1 – в г. Новодвинске, Ленском и Пинежском районах.

06 апрель 13:57 | : Будни

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