+129. Коронавирус уползает из Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 129.
Госпитализировано 27 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 163 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
24 архангелогородца;
19 жителей Шенкурского района;
10 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
8 – в г. Котласе;
по 7 – в Плесецком округе и Устьянском районе;
6 – в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 5 – в г. Мирном, Верхнетоемском округе, а также в Приморском, Мезенском, Коношском и Красноборском районах;
по 4 – в Вилегодском округе и Няндомском районе;
3 – в Котласском районе;
по 2 – в Каргопольском округе и Онежском районе;
по 1 – в г. Новодвинске, Ленском и Пинежском районах.