Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители СЗФО подвержены паническим атакам

Служба исследований hh.ru, опросила работающих жителей СЗФО и выяснила, случались ли с ними панические атаки, а также как сильно стресс на работе влияет на их личную жизнь.

Опрос показал, что у каждого пятого респондента (21%) из регионов СЗФО случались панические атаки. Причем чаще всего от них страдают представители сферы искусства (44%), маркетинга (34%), специалисты по закупкам и тендерам (32%), а также юристы (30%) и транспортники (29%). Реже всего паническим атакам подвержены, судя по данным ответов, работники сферы строительства, производственники и автобизнеса.

С точки зрения возраста более других, согласно данным опроса, сталкивались с паническими атаками респонденты от 18 до 44 лет (каждый третий опрошенный). Реже всего с таким встречались опрошенные в возрасте от 55 лет и старше.

Кроме того, 38% жителей СЗФО заявили, что испытывают стресс и тревогу достаточно часто, 37% иногда подвержены таким эмоциям, 18% - редко, а вот 6% постоянно подвержены стрессу и тревоге.

В ходе опроса 71% жителей СЗФО отметили, что стресс, с которым они сталкиваются на работе, влияет на их личные отношения. Причем чаще всего на это жалуются молодые соискатели от 18 до 24 лет (81%). Как правило, проблемы с личной жизнью из-за стресса на работе испытывают маркетологи (83%), HR-специалисты (81%), юристы (80%), банковские служащие (80%), а также ИТ-специалисты (80%).

Данные исследования показывают, что эмоциональное выгорание все также остается лидирующей причиной стресса - 58% жителей СЗФО указали на него. Вторая по популярности причина стресса - атмосфера в коллективе: 46% респондентов выбрали этот вариант. На третьем месте – поведение руководства (42%). Меньше всего стресса у жителей СЗФО вызывает работа на удаленке – лишь 2%.

(кадр из к/ф «Чапаев»)

 

06 апрель 07:42 | : Будни

Главные новости


Соединенные Штаты Римской Империи
«Вольное дело»: Если бы я стал мэром…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (59)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20