Жители СЗФО подвержены паническим атакам

Служба исследований hh.ru, опросила работающих жителей СЗФО и выяснила, случались ли с ними панические атаки, а также как сильно стресс на работе влияет на их личную жизнь.
Опрос показал, что у каждого пятого респондента (21%) из регионов СЗФО случались панические атаки. Причем чаще всего от них страдают представители сферы искусства (44%), маркетинга (34%), специалисты по закупкам и тендерам (32%), а также юристы (30%) и транспортники (29%). Реже всего паническим атакам подвержены, судя по данным ответов, работники сферы строительства, производственники и автобизнеса.
С точки зрения возраста более других, согласно данным опроса, сталкивались с паническими атаками респонденты от 18 до 44 лет (каждый третий опрошенный). Реже всего с таким встречались опрошенные в возрасте от 55 лет и старше.
Кроме того, 38% жителей СЗФО заявили, что испытывают стресс и тревогу достаточно часто, 37% иногда подвержены таким эмоциям, 18% - редко, а вот 6% постоянно подвержены стрессу и тревоге.
В ходе опроса 71% жителей СЗФО отметили, что стресс, с которым они сталкиваются на работе, влияет на их личные отношения. Причем чаще всего на это жалуются молодые соискатели от 18 до 24 лет (81%). Как правило, проблемы с личной жизнью из-за стресса на работе испытывают маркетологи (83%), HR-специалисты (81%), юристы (80%), банковские служащие (80%), а также ИТ-специалисты (80%).
Данные исследования показывают, что эмоциональное выгорание все также остается лидирующей причиной стресса - 58% жителей СЗФО указали на него. Вторая по популярности причина стресса - атмосфера в коллективе: 46% респондентов выбрали этот вариант. На третьем месте – поведение руководства (42%). Меньше всего стресса у жителей СЗФО вызывает работа на удаленке – лишь 2%.
(кадр из к/ф «Чапаев»)