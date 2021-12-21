Еще 125 коронавирусов поразили жителей Поморья

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 125.
Госпитализировано 26 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 216 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Среди новых заболевших:
- 29 архангелогородцев;
- по 12 новых случаев выявлено в Северодвинске и Шенкурском районе;
- 11 — в Устьянском районе;
- по 10 — в Котласе и Вельском районе;
- 8 — в Холмогорском районе;
- 6 — в Коношском;
- 5 — в Онежском;
- 4 — в Красноборском;
- по 3 — в Виноградовском и Каргопольском округах, а также в Пинежском районе;
- по 2 — в Плесецком округе, Мезенском и Няндомском районах;
- по 1 — в Вилегодском округе, Мирном и Котласском районе.