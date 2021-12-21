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Еще 125 коронавирусов поразили жителей Поморья

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 125.

 Госпитализировано 26 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 216 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 29 архангелогородцев; 
  • по 12 новых случаев выявлено в Северодвинске и Шенкурском районе; 
  • 11 — в Устьянском районе; 
  • по 10 — в Котласе и Вельском районе; 
  • 8 — в Холмогорском районе; 
  • 6 — в Коношском; 
  • 5 — в Онежском; 
  • 4 — в Красноборском; 
  • по 3 — в Виноградовском и Каргопольском округах, а также в Пинежском районе; 
  • по 2 — в Плесецком округе, Мезенском и Няндомском районах; 
  • по 1 — в Вилегодском округе, Мирном и Котласском районе.
05 апрель 14:41 | : Будни

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