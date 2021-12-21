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В Архангельской области счастливчик выиграл квартиру по случайно приобретенному билету

Год назад Сергей Калинин* выиграл квартиру стоимостью 1,5 млн рублей. Жителю Архангельской области повезло в 436-м тираже государственной «Жилищной лотереи». Из-за пандемии мужчине не сразу удалось выбраться в Москву в лотерейный центр «Столото» на оформление выигрыша. Только сейчас он смог приехать в столицу и рассказать свою историю везения.

— Покупал в магазине «Красное&Белое» продукты, и на сдачу продавец предложила взять билет. Я согласился. Девушка сама подала случайный билет из пачки, — рассказывает Сергей. 

O победе счастливчик узнал, когда был с коллегой.

 

— Мы набрали номер билета в интернете, и сразу же высветился приз. Сказать, что я растерялся, —ничего не сказать. Смотрели с товарищем на экран и глаза протирали, — улыбается победитель.

 

— С того момента почти год прошел, а я до сих пор под впечатлением.

 

Приз Сергей оформил деньгами. Эти средства он подарит дочери, которая недавно вышла замуж. По словам победителя, молодым будет очень кстати новенький автомобиль.

 

— Дочка — самое дорогое в моей жизни. Недавно они с мужем переехали в свою квартиру, а теперь им не помешает машина. Хочу порадовать новоиспеченную семью, — делится герой тиража.

 

Сергей — мастер монтажных работ в судостроительной компании. Выходные мужчина проводит на природе с семьей и друзьями.

 

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней нашей страны. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. В среднем победители гослотерей, распространяемых под брендом «Столото», выигрывают 2,83 млрд рублей каждый месяц. Совокупная сумма (разыгранного) призового фонда в гослотереях под брендом «Столото» на конец 2021 года составила более 167 млрд рублей. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 000 000 рублей, уже превысило 6 900 человек.

 

* Фото публикуется с разрешения победителя.

05 апрель 11:49 | : Будни

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