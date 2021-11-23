За двое суток 270 случаев COVID-19 в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 2 и 3 апреля составило 270.
Госпитализировано 35 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за двое суток 206 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
103 архангелогородца;
70 жителей Вельского района;
24 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
по 10 – в г. Северодвинске и Плесецком округе;
9 – в Верхнетоемском округе;
8 – в г. Мирном;
по 7 – в Коношском и Холмогорском районах;
по 5 – в Красноборском и Няндомском;
3 – в г. Новодвинске;
по 2 – в Виноградовском округе, Котласском, Приморском районах;
по 1 – в Каргопольском округе, Пинежском и Ленском районах.