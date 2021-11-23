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Будьте здоровы. Коронавирус в Архангельской области - 149 на 173

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 149.

 Госпитализировано 15 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 173 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
46 архангелогородцев;
16 жителей Плесецкого округа;
10 новых случаев выявлено в Верхнетоемском округе;
по 9 – в г. Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Холмогорском районе;
8 – в г. Котласе;
по 7 – в Шенкурском и Пинежском районах;
6 – в Коношском районе;
по 4 – в Устьянском, Мезенском и Красноборском районах;
по 3 – в г. Мирном, Няндомском и Онежском районах;
по 2 – в г. Новодвинске, Каргопольском округе и Котласском районе;
по 1 – в г. Коряжме, Виноградовском округе, а также в Приморском и Лешуконском районах.

02 апрель 15:54 | : Будни

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