Будьте здоровы. Коронавирус в Архангельской области - 149 на 173

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 149.
Госпитализировано 15 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 173 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
46 архангелогородцев;
16 жителей Плесецкого округа;
10 новых случаев выявлено в Верхнетоемском округе;
по 9 – в г. Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Холмогорском районе;
8 – в г. Котласе;
по 7 – в Шенкурском и Пинежском районах;
6 – в Коношском районе;
по 4 – в Устьянском, Мезенском и Красноборском районах;
по 3 – в г. Мирном, Няндомском и Онежском районах;
по 2 – в г. Новодвинске, Каргопольском округе и Котласском районе;
по 1 – в г. Коряжме, Виноградовском округе, а также в Приморском и Лешуконском районах.