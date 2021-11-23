Мелкий, но вредный. 151 житель Поморья подхватил COVID-19 на излете

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 151.
Госпитализирован 31 пациент с COVID-19.
Выздоровели после болезни 433 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
34 архангелогородца;
15 жителей Шенкурского района;
12 новых случаев выявлено в Виноградовском округе;
по 9 – в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Красноборском районе;
по 7 – в г. Котласе и Вельском районе;
по 6 – в Вилегодском округе, а также в Лешуконском, Холмогорском и Онежском районах;
5 – в Плесецком округе;
по 4 – в г. Мирном и Ленском районе;
по 3 – в Няндомском, Приморском и Коношском районах;
по 2 – в г. Новодвинске, Каргопольском округе, а также в Устьянском и Пинежском районах;
по 1 – в г. Коряжме, Верхнетоемском округе, Котласском и Мезенском районах.