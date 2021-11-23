В Архангельской области обнаружился дефицит на учителей физики

Аналитиками hh.ru был изучен рынок труда Архангельской области, и стало известно, что прямо сейчас требуется преподаватель физики, которому предлагают зарплату до 96 000 руб. на руки.
Компания отмечает, что в обязанности будущего преподавателя войдет проведение занятий с помощью современных образовательных технологий: онлайн-платформ и интерактивных инструментов.
Работодатель отмечает, что кандидат должен иметь опыт преподавания физики от полугода, приветствуется опыт подготовки к ЕГЭ/ОГЭ. Успешному кандидату необходимо иметь ноутбук или ПК и быстрый стабильный интернет. Важным качеством будущего преподавателя является умение быстро находить контакт с учеником.
В условиях работы компания указывает зарплату до 96 000 руб. на руки, возможность преподавать с комфортом прямо из дома, постоянный поток заинтересованных учеников, удобную платформу для занятий с готовыми учебными материалами, видеосвязью и автоматической проверкой заданий. Работодатель также обещает постоянное обучение и профессиональный рост.