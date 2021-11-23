Архангельский кафедральный собор освобождается от строительных лесов

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел выездное рабочее совещание в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.
Участниками встречи стали попечитель строительства учредитель группы компаний «Автодороги» Владимир Беляев, главный архитектор храма Дмитрий Яскорский, руководитель бригады расписывающих собор московских художников Дмитрий Терехов, а также представители подрядных организаций.
Предметом разговора стали выполняемые на объекте строительные и отделочные работы, они сосредоточены в верхнем храме и в помещениях притвора первого этажа. Продолжается установка систем пожарной сигнализации, освящения, вентиляции верхнего храма. Закончен монтаж трех паникадил, в том числе центрального, и декоративной подсветки сводов, которая будет осуществляться с карнизов четырех столпов.
Продолжаются работы по монтажу электроосвещения. Каменотесы работают над укладкой пола в боковых помещениях верхнего храма. Продолжают трудиться штукатуры и маляры, ведется монтаж подвесных потолков балконов третьего и четвертого этажей. Закончена подготовка сводов и стен под росписи.
Завершена роспись центральной части и свода главного алтаря, выполнена работа по росписи четырех столпов. Частично в соборе разобраны строительные леса, в ближайшее время их продолжать демонтировать, затем начнется установка каменного пола, элементы которого уже доставлены в собор.
Параллельно с работами на объекте сейчас продолжается изготовление утвари для собора. Этим занимается художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви «Софрино». Деревянный пятиярусный иконостас, который будет покрыт сусальным золотом, выполняют мастера в Курске.
Напомним, что освящение собора в августе 2022 года планирует совершить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
(по материалам Архангельской епархии)