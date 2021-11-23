Главное счастье и несчастье россиян на работе

Счастливыми или несчастными россиян на работе делают деньги и отношения с коллегами. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Практически каждый четвертый россиянин на вопрос, что делает его несчастным на работе, ответил «низкий заработок» (23%). На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (15%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (11%). Скука и безделье — 6 и 5% опрошенных соответственно. График работы не нравится 4%. Еще 4% признались, что несчастны, если заняты нелюбимым делом. 4% россиян претит сама необходимость трудиться: поводом быть несчастным на работе для них служит буквально все. В противовес им каждый восьмой не находит причин для несчастья на работе (13%).
Главные поводы быть счастливым на работе — деньги и атмосфера в коллективе (27 и 26% соответственно). 12% доставляет удовольствие достижение поставленных целей. Хорошие условия труда делают счастливыми 8% опрошенных. Еще 8% в рабочем процессе нравится буквально все. 7% счастливы, если занимаются любимым делом, 6% — если работа интересна. Хорошее отношение руководства — причина для счастья еще для 6% респондентов. Каждый двадцатый искренне рад, если его работа приносит пользу (5%). 4% счастливы возможности развиваться и совершенствоваться в труде. Еще 4% иронично отметили, что на работе счастливы в обеденный перерыв и момент окончания рабочего дня. Также 4% честно заявили, что их счастье — не в работе.
Мужчины к рабочему процессу относятся менее эмоционально, чем женщины: практически все поводы как быть несчастным, так и быть счастливым на работе они называли реже. Исключение — зарплата, она делает мужчин счастливыми чаще, чем женщин.
За 11 лет россияне стали реже называть причинами счастья или несчастья на работе отношение руководства и атмосферу в коллективе. Маленькие деньги по-прежнему делают несчастными практически каждого четвертого, но вот как мерило счастья на работе зарплату стали упоминать реже, однако стали больше ценить хорошие условия труда и организацию рабочего процесса.
(кадр из к/ф «Афоня», реж. Г. Данелия)