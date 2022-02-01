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В Архангельске отпели погибшего на Украине воина

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров) совершил во Всехсвятском храме Архангельска отпевание воина Кирилла Онучина, погибшего во время спецоперации на Украине.

Кирилл нес службу по контракту в рядах Российской армии. Погиб при выполнении боевой задачи, с честью выполнив воинский долг.

Обращаясь к родным погибшего, игумен Феодосий отметил, что погребальные чины Православной Церкви — панихида и отпевание — отличаются особой красотой и возвышенностью.

«Мы не сомневаемся в том, что человек жив, даже когда его душа покинула тело. Мы чувствуем личность, ощущаем, что она живет, тысячелетия духовной культуры свидетельствуют о жизни духа в Вечности. Мы можем чувствовать души тех, кто уже ушел от нас, но как это происходит — нам не открыто, это область сердца, духа, внутреннего познания, — сказал отец Феодосий. — Мы теряем родителей, кто-то теряет детей, эти утраты на всю жизнь, земная скорбь естественна, но дух наш должен быть бодр и пребывать в уверенности в том, что человек, который прожил светлую жизнь, правильную по своей сути, побеждает смерть. Нет больше той любви, если кто отдаст душу за други своя. Воинский чин всегда особо прославляется в годину испытаний, в годину лихолетья. К сожалению, люди погибают, это неизбежность, и Господь забирает тех, кто созрел. Иногда в недоумении спрашивают, почему уходят прекрасные люди, а иные могут жить долго. Бог забирает человека на вершине подвига, в высочайшей точке жизни, конечно, кто-то живет долгие годы, но у каждого свой крест и свое послушание на земле. Доброта, дружелюбие, готовность прийти на помощь — эти глубоко христианские свойства, несомненно, воин Кирилл приобрел в родной семье. Конечно, родители научили его жить, он выбрал свой путь, родители не препятствовали ему пойти учиться и пойти в армию служить по контракту. Дух наш должен возвышаться, усопшие не любят, когда на земле слишком скорбят по ним, они уже наследовали блаженное состояние: ничего не болит, боль ушла, осталось лучшее, что человек стяжал. Любовь, доброта — это всё с ним, а второстепенное уже не нужно. Лучший подарок усопшему — это молитва о нем, молитва церковная и келейная, хотя бы самыми простыми словами, это будет великим делом. Подвиг Кирилла свидетельствует сам за себя, но всякая душа ждет молитвенной поддержки и добрых слов, добрых воспоминаний. Все это велико и свято пред лицом Божиим. Будем крепиться, будем достойно продолжать свою жизнь. Святая память подвигает нас быть лучше».

(по материалам Архангельской епархии)

31 март 09:12 | : Будни / Верую

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