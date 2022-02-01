Коронавирус в Архангельской области: +157, -348

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 157.
Госпитализировано 43 пациента с COVID-19.
Вылечились от болезни 348 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
40 архангелогородцев;
19 северодвинцев (двое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 10 новых случаев выявлено в г. Котласе и Шенкурском районе;
8 – в Лешуконском районе;
по 7 – в Каргопольском округе, Устьянском и Онежском районах;
по 6 – в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Мезенском и Холмогорском районах;
по 4 – в Коношском и Пинежском районах;
3 – в Няндомском районе; по 2 – в Виноградовском округе, Красноборском, Приморском и Ленском районах;
по 1 – в городах Коряжме, Мирном и Новодвинске, а также в Вилегодском округе, Котласском и Вельском районах.