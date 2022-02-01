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Отлетались. В этом году архангелогородцы выбирают летом дачу

Лишь каждый пятый архангелогородец считает, что отпуск в этом году лучше провести дома. По сравнению с прошлым годом, респонденты стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму и в любом месте России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось, свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

 В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый архангелогородец (22%). По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022-м — это дача. Еще 10% считают правильным отдохнуть «на любом море», 8% — в любом месте России, 6% — в Крыму. Провести отпуск на речке или у озера, в Краснодарском крае и за границей хотели бы по 4% опрошенных в Архангельске По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или «как можно дальше от людей». Египет, Турция, горы, путешествия в другие города, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают по 3% архангелогородцев. 4% респондентов уверены: этим летом вообще не стоит брать отпуск.
 В том, что отдыхать в этом году следует «на любом море», чаще убеждены женщины (14% против 11% среди мужчин), а в том, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска — мужчины (3% против 1%).
 

30 март 09:37 | : Будни

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