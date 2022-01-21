+159. Коронавирус в Архангельской области продолжает мельчать

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 159.
Госпитализировано 35 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 284 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 32 архангелогородца;
- 20 жителей Вельского района;
- по 11 новых случаев выявлено в Котласе, Шенкурском и Пинежском районах;
- по 10 — в Красноборском и Лешуконском районах;
- по 7 — в Вилегодском округе и Коношском районе;
- 6 — в Устьянском районе;
- по 5 — в Северодвинске и Мирном;
- 4 — в Мезенском районе;
- по 3 — в Плесецком округе, а также в Холмогорском, Котласском и Няндомском районах;
- по 2 — в Виноградовском и Каргопольском округах, а также в Онежском районе;
- по 1 — в Коряжме и Приморском районе.