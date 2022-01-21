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+159. Коронавирус в Архангельской области продолжает мельчать

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 159.

 Госпитализировано 35 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 284 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 32 архангелогородца; 
  • 20 жителей Вельского района; 
  • по 11 новых случаев выявлено в Котласе, Шенкурском и Пинежском районах; 
  • по 10 — в Красноборском и Лешуконском районах; 
  • по 7 — в Вилегодском округе и Коношском районе; 
  • 6 — в Устьянском районе; 
  • по 5 — в Северодвинске и Мирном; 
  • 4 — в Мезенском районе; 
  • по 3 — в Плесецком округе, а также в Холмогорском, Котласском и Няндомском районах; 
  • по 2 — в Виноградовском и Каргопольском округах, а также в Онежском районе; 
  • по 1 — в Коряжме и Приморском районе.
29 март 14:51 | : Будни

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