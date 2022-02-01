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Архангельский "Водник" проиграл в финале Чемпионата России

Московское «Динамо» переиграло архангельский «Водник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 5:2. Теперь команды сравнялись по количеству чемпионских титулов: «Водник» и «Динамо» по девять раз выигрывали национальное первенство.

В Сыктывкаре на трибунах стадиона «Республиканский» вместе с болельщиками архангельской команды за развитием событий в матче следил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

— За наших спортсменов сегодня болела вся Архангельская область. В этом сезоне «Водник» впервые вышел в финал чемпионата России после 17-летнего «перерыва», – написал в соцсети глава региона. – Был счастлив разделить этот важный момент с ребятами, поболеть на трибунах вместе с преданными болельщиками из Архангельска и Санкт-Петербурга. Атмосфера здесь непередаваемая.

В составе москвичей хет-триком отметился Алмаз Миргазов, также по разу отличились Евгений Филиппов и Егор Ахманаев. У «желто-зеленых» голы на счету лучшего бомбардира национального чемпионата Евгения Дергаева и Сергея Калинина. 

Кроме того, бронзовые медали чемпионата России завоевали хоккеисты кемеровского «Кузбасса», обыгравшие в матче за третье место хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 7:3

 

27 март 17:21 | : Будни

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