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Побитый COVID уползает из Поморья: +202

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 202.

Госпитализировано 44 пациента с COVID-19.

Выздоровели за сутки 236 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
 63 архангелогородца;
19 жителей Шенкурского района;
16 новых случаев выявлено в г. Котласе;
по 11 – в Плесецком округе, а также в Онежском и Холмогорском районах;
по 8 – в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Устьянском районе;
по 7 – в Вельском и Мезенском районах;
 по 6 – в Виноградовском округе и Коношском районе;
 5 – в Красноборском районе;
по 4 – в Каргопольском округе и Пинежском районе;
по 3 – в г. Мирном и Ленском районе;
по 2 – в городах Новодвинске и Коряжме, а также в Вилегодском округе, Котласском и Няндомском районах

25 март 15:54 | : Будни

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