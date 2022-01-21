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Глава "Архангела" предлагает поменять отели Тайланда на пилигрим-стоянки у Белого моря

Круглый стол «Поддержка некоммерческого сектора в России органами государственной власти и муниципальными образованиями» прошел в Совете Федерации ФС РФ. На встрече обсудили работу Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», который выступает оператором международной грантовой программы «Православная инициатива».

Руководитель паломнической службы «Архангел» и представитель центра развития туризма Приморского района Архангельской области Ольга Воронова рассказала участникам круглого стола о семи проектах, которые удалось реализовать на арктических территориях благодаря поддержке конкурса «Православная инициатива». Каждый из этих проектов превратился в арктический маршрут, не только помогающий познакомиться с этим суровым краем, способствующий развитию туризма, но и влияющий на улучшение «социального самочувствия» местных жителей. Помощь в продвижении инициатив оказывают местные священнослужители и власти.

В 2021 году удалось реализовать два крупных проекта — «Пилигрим-стоянка» и «Добровольцы Зимнего берега».

«Эту "Пилигрим-стоянку" — домики на приходской земле у берега Белого моря — мы построили в первую очередь для того, чтобы там размещались добровольческие экспедиции, которые будут благоустраивать Зимний берег Белого моря, — рассказала Ольга Воронова. — Если сначала наши проекты помогали съездить, посмотреть, познакомиться, может, что-то записать, то потом мы стали издавать сборники, открывать выставки. Сейчас мы уже строим. А в планах — что мы восстановим все побережье, то, что в наших силах. Приоритет — это, конечно, Зимний берег, потому что на Летнем берегу есть свое финансирование, есть национальный парк. А Зимним берегом никто не занимается, и вот мы взяли его под свою опеку. Если сначала к нам относились на побережье настороженно, то сейчас уже поморы сами звонят из той или иной деревни и говорят мне: "Ольга Владимировна, мы тоже хотим, чтобы через нашу деревню шел маршрут или конкретно к нам приезжали"».

В рамках этих начинаний также были созданы архитектурные проекты по восстановлению храмов побережья.

«Самое главное, что мы понимаем, — что мы, северяне, никуда не хотим отсюда уезжать. Здесь наша Родина, и мы в первую очередь должны восстанавливать свои храмы, молиться своим святым, путешествовать по нашей северной земле; и нужно, чтобы наши дети тоже оставались здесь», — резюмировала выступавшая.

Отметим, что в работе круглого стола приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, видные общественные деятели и активисты из Мурманской, Нижегородской областей, Красноярского края, Удмуртии и Москвы.

(по материалам Архангельской епархии)

25 март 13:51 | : Будни / Верую

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