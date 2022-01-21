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Плюс 229, минус 442. Архангельская область приходит в себя после пандемии

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 229.

 Госпитализировано 32 пациента с COVID-19.

Выздоровели после болезни 442 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
45 архангелогородцев;
25 жителей Шенкурского района;
22 новых случая выявлено в Плесецком округе;
19 – в г. Котласе;
 14 – в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
13 – в Мезенском районе;
по 10 – в Вельском, Коношском и Няндомском районах;
9 – в Каргопольском округе; по 8 – в г. Мирном и Холмогорском районе;
6 – в Ленском районе;
по 5 – в Устьянском и Котласском районах;
по 4 – Красноборском и Пинежском районах;
по 3 – в г. Новодвинске и Верхнетоемском округе;
по 2 – в г. Коряжме и Вилегодском округе;
по 1 – в Виноградовском округе и Приморском районе.  

24 март 15:29 | : Будни

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