Заключенным архангельских ИК вернули длинные "свиданки"

С 28.03.2022 в колониях и СИЗО УФСИН России по Архангельской области возобновляется проведение свиданий осужденных с родственниками.
В соответствии с решением оперативного штаба УФСИН России по Архангельской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона разрешено проведение краткосрочных и длительных свиданий лиц, содержащихся в местах лишения свободы, с родными и близкими с соблюдением противоэпидемиологических мер и при предъявлении определенных документов.
При заходе на свидания будет организован входной контроль состояния здоровья родственников с измерением температуры тела, лица с видимыми признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела допускаться в ИУ не будут.
Более подробная информация опубликована на официальном сайте УФСИН России по Архангельской области и на официальной странице в ВКонтакте.