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Заключенным архангельских ИК вернули длинные "свиданки"

С 28.03.2022 в колониях и СИЗО УФСИН России по Архангельской области возобновляется проведение  свиданий осужденных с родственниками.

В соответствии с решением оперативного штаба УФСИН России по Архангельской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона разрешено проведение краткосрочных и длительных  свиданий лиц, содержащихся в местах лишения свободы, с родными и близкими с  соблюдением противоэпидемиологических мер и при предъявлении определенных документов.  

При заходе на свидания будет организован входной контроль состояния здоровья родственников с измерением температуры тела,  лица с видимыми признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела допускаться в ИУ не будут.

Более подробная информация опубликована на официальном сайте УФСИН России по Архангельской области и на официальной странице в  ВКонтакте.  

 

24 март 15:18 | : Будни

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