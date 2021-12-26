Коронавирус достал еще 248 жителей Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 248.
Госпитализировано 38 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 539 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
47 архангелогородцев;
32 жителя Вельского района;
17 жителей г. Котласа;
по 16 новых случаев выявлено в Холмогорском и Красноборском районах;
по 15 – в г. Северодвинске и Пинежском районе;
13 – в Устьянском районе;
10 – в Шенкурском;
по 9 – в Виноградовском округе и Приморском районе;
8 – в г. Мирном;
по 6 – в Плесецком округе и Котласском районе;
по 5 – в Мезенском и Коношском районах;
по 4 – в г. Коряжме, Каргопольском и Вилегодском округах, а также в Няндомском районе;
по 1 – в г. Новодвинске, а также в Онежском и Лешуконском районах.