Заражаемость COVID-19 в Поморье: всё ниже, и ниже, и ниже...

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 257.
Госпитализировано 17 пациентов с COVID-19.
Выздоровел 2031 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
89 жителей Вельского района;
40 архангелогородцев;
по 24 новых случая выявлено в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе;
21 – в г. Котласе;
11 – в Плесецком округе;
10 – в Мезенском районе;
по 6 – в Каргопольском округе, Приморском и Красноборском районах;
по 4 – в г. Новодвинске, Коношском и Онежском районах;
3 – в г. Мирном;
2 – в г. Коряжме;
по 1 – в Виноградовском округе, Устьянском и Няндомском районах.