Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заражаемость COVID-19 в Поморье: всё ниже, и ниже, и ниже...

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 257.

 Госпитализировано 17 пациентов с COVID-19.

Выздоровел 2031 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
89 жителей Вельского района;
40 архангелогородцев;
 по 24 новых случая выявлено в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе;
21 – в г. Котласе;
11 – в Плесецком округе;
10 – в Мезенском районе;
по 6 – в Каргопольском округе, Приморском и Красноборском районах;
по 4 – в г. Новодвинске, Коношском и Онежском районах;
3 – в г. Мирном;
2 – в г. Коряжме;
по 1 – в Виноградовском округе, Устьянском и Няндомском районах.  

21 март 13:41 | : Будни

Главные новости


Архангельский депутат-коммунист Гревцов развязал войну. С малым бизнесом
Язь и лещ. Ироничная проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (244)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20