Коронавирус в Архангельской области: +305, -5 907

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 305.
Госпитализировано 36 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 5 907 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
115 архангелогородцев;
36 северодвинцев (семеро из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 25 жителей Шенкурского района;
15 новых случаев выявлено в Красноборском районе;
14 – в Верхнетоемском округе;
13 – в Вельском районе;
10 – в Коношском;
по 7 – в г. Новодвинске, а также в Няндомском, Устьянском и Холмогорском районах;
по 6 – в г. Мирном, Плесецком округе и Мезенском районе;
по 5 – в г. Коряжме, Пинежском и Ленском районах;
4 – в Каргопольском округе;
по 3 – в Виноградовском округе и Онежском районе;
по 2 – в г. Котласе, Вилегодском округе и Приморском районе.