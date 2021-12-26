Своевременно. Священник напомнил заполярным студентам о святости брачных уз

В Этнокультурном центре Ненецкого автономного округа прошел диспут «Современная и традиционная свадьба. Выбор». Участниками стали студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума и Ненецкого профессионального училища.
Своими размышлениям поделился с молодыми людьми и девушками клирик Нарьян-Марской епархии священник Артемий Дериземля.
«Брак для церкви, конечно же, свят. Многие говорят, мол, брак это просто штамп в паспорте. Но это не так. Мужчина берет на себя юридическую и духовную ответственность, когда берет девушку в жены. Почему мне больше близка традиционная свадьба? Потому что она имеет больше духовной наполненности союза. Сейчас многие женятся, когда уже прожили несколько лет вместе, о какой духовности говорить — непонятно. Церковь смотрит на брак как на святость, семья — малая церковь. Муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил Свою Церковь», — приводит слова отца Артемия издание nao24.ru.
По сообщению Ненецкого информационного агентства, народный коми фольклорный ансамбль «Печорянка» познакомил студентов с традиционным коми-ижемским свадебным обрядом: «В повседневной жизни коми-красавицы сворачивали платок в виде ленты, а перед замужеством — накидывали как покрывало. Поверх надевался юр ной — налобный венец невесты, расшитый бисером».
(по материалам Архангельской епархии