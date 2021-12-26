Архангельский клирик рассказал всё о статусе эмбриона человека

Международная научно-богословская конференция «Бог – человек – мир», посвященная теме «Таинство жизни и смерти», прошла в Сретенской духовной академии в Москве. Клирик Архангельской епархии священник Павел Бибин представил доклад на тему «Характерные особенности современной дискуссии представителей научного и христианского сообществ о моральном и правовом статусе эмбриона человека».
Как отметил священник, вопросы биоэтики в качестве аспекта академической и общественной дискуссии впервые появились в США в конце 60-х — начале 70-х годов XX века. С самого начала в начавшемся диалоге приняли участие как представители научного, так и богословского сообществ.
«С точки зрения богословия в той или иной степени все мировые религии предлагают собственные ответы на вопросы биоэтики, так как имеют собственные смыслы и коннотации в представлениях о жизни и смерти, — сказал отец Павел. — От решения этих вопросов зависят ответы на ряд биоэтических проблем, включая применения практики экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства, искусственного прерывания беременности, криоконсервации и редукции избыточных эмбрионов, использования половых клеток в биологических и медицинских экспериментах и ряда других вопросов».
Докладчик констатировал, что в православной традиции моральный статус человеческого эмбриона как человека никогда не подвергался сомнению: «Христос, приняв на себя полноту человечества, прошел все стадии развития человеческой жизни. Развитие человека как личности начинается с момента его зачатия, и поэтому имеет абсолютную ценность. Любое посягательство на жизнь формирующейся человеческой личности является нарушением права на жизнь».
Отец Павел в своем сообщении представил взгляды на статус эмбриона в Римской Католической Церкви и протестантских церквей и сообществ, уделил внимание классификации естественно-научного подхода о начале жизни человека в биомедицинской науке, привел различные взгляды на правовую природу эмбриона как на субъект права, объект права и на особое правовое явление (sui generis – от лат. «единственный в своем роде»).
По словам клирика Архангельской епархии, в современной российской правовой системе эмбрион имеет признаки объекта права, так как на него могут возникать права собственности у пары мужчины и женщины или одинокой женщины, участвующих в программе экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства по соответствующему договору. «Если услуга ВРТ оказывается семейной паре, то возникает общая собственность, так как эмбрион является неделимым. В связи с тем, что распоряжаться эмбрионом возможно только по взаимному согласию, возникают сложные ситуации при расторжении брака, когда бывшие супруги имеют разную точку зрения о судьбе существующих замороженных эмбрионов.
Остаются сложные вопросы и при наследовании эмбрионов человека, в случае смерти или потери дееспособности одного или обоих правообладателей. Важно учесть и те обстоятельства, при которых права на эмбрионы могут перейти к медицинским учреждениям, участвующим в реализации вспомогательных репродуктивных технологий. В частности, это может произойти в случае получения донорских эмбрионов и отказа от них мужчины и женщины, а также при невыполнении условий договора (по срокам или оплате) хранения эмбрионов со стороны заказчиков услуг», — отметил отец Павел.
По его словам, «судьба человеческих жизней эмбрионов на сегодняшний день находится в руках администраций клиник, осуществляющих услуги в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, которые по своему усмотрению решают, каким образом им выстраивать свои гражданско-правовые отношения с клиентами. Очевидно, что такая мера ответственности не соответствует возможностям медицинских учреждений, и уже сейчас это приводит к тяжелым правовым последствиям. Достаточно вспомнить серию громких уголовных дел последних лет о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах, вызвавших большой общественный резонанс. Подобные вопросы должны обязательно регулироваться на государственном уровне. В данном случае конституционное право на жизнь должно быть обеспечено активными действиями как государственно-правовых институтов, так и самих граждан».
«С нашей точки зрения также представляется необходимым создание единой государственной базы регистрация эмбрионов человека, целью которой было бы регулирование количества зародившихся эмбрионов для оказания медицинской помощи при ВРТ и предотвращения бесконтрольного количества утилизаций», — подчеркнул докладчик.
Завершая выступление, отец Павел отметил, что вопрос морально-правового статуса эмбриона можно считать ключевым в поиске подходов для разрешения большинства проблемных вопросов биоэтики.
«Чтобы не выходить за рамки научной дискуссии, для представителей каждого научного сообщества важно осознавать пределы своей компетенции. Необходимо вырабатывать общий язык для понимания, уточняя значение используемых слов. Христианское богословие, в первую очередь, призвано быть скрепляющим началом этого сложного процесса обретения путей междисциплинарного диалога. Для формирования и утверждения христианской позиции, необходимо не только уметь доносить христианское мировоззрение, но и делать это по-христиански», — сказал священник Павел Бибин.
Полный текст выступления отца Павла можно прочесть здесь: https://vk.com/doc372653119_629515555?hash=860bcc06d359e838d2&dl=f4aa999ef9a7424253