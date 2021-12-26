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+317. Тонким слоем растекся COVID-19 по Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 317.

Госпитализирован 31 пациент с COVID-19.

Выздоровели 3 712 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
57 архангелогородцев;
27 жителей г. Котласа;
26 жителей Вельского района;
24 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
22 – в Пинежском;
18 – в Мезенском;
17 – в г. Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
16 – в Коношском районе;
13 – в Онежском;
12 – в Верхнетоемском округе;
11 – в Плесецком;
по 10 – в городах Мирном и Новодвинске, а также в Красноборском районе;
8 – в Няндомском районе;
по 5 – в Котласском, Ленском, Лешуконском и Устьянском районах;
по 4 – в Виноградовском округе и Холмогорском районе;
по 2 – в Вилегодском округе, а также в Приморском районе (все – жители Соловецких островов);
по 1 – в г. Коряжме и Каргопольском округе.

Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Египет.  

17 март 16:21 | : Будни

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