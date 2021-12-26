Весне дорогу! На лед водоемов Кенозерского нацпарка опустились лебеди

На реке Порженка в Плесецком секторе Кенозерского национального парка старший госинспектор Иван Роймуев заснял трёх лебедей-кликунов, сидящих на льду.
«С зимовок лебеди прилетают одними из первых водоплавающих птиц — и сразу занимают участки, где будут гнездиться, ждут освобождения реки от льда. Появление этих пернатых говорит о том, что настоящая весна уже близко!», — отметил начальник отдела изучения природных комплексов и объектов Кенозерского национального парка Альберт Брагин.
Лебеди — красивые и, что важно, моногамные птицы. Их пары сохраняются по многу лет. Давайте и мы будем верить в любовь и ждать наступления тёплых дней!