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Детские омбудсмены впечатлились воспитательной колонией под Архангельском

Воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) посетили Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Елена Молчанова и Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ненецкого автономного округа Галина Гуляева.

Детские омбудсмены приехали в учреждение с целью обмена опытом работы по профилактике совершения повторных правонарушений несовершеннолетними правонарушителями. Сопровождали гостей по режимной территории врио начальника учреждения Василий Высоцкий и заместитель начальника АВК Андрей Гусев. В ходе посещения Уполномоченные побывали в школе, отряде, где проживают воспитанники и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора. Уполномоченные по правам ребенка высоко оценили организацию быта и работу, проводимую сотрудниками с подростками, преступившими закон.

Также детский омбудсмен НАО Галина Гуляева провела индивидуальную беседу с несовершеннолетним из округа, который в данный момент находится в колонии. Она уточнила, есть ли у него сложности и требуется ли какая-то поддержка.

 

16 март 11:08 | : Будни

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