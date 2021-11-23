Архангелогородка выиграла 1.7 млн. и хочет увезти их в Санкт-Петербург

Галина Подлисская гостила у сына в Санкт-Петербурге. Там же в лотерейном киоске «Столото» она приобрела два билета на 475-й тираж государственной «Жилищной лотереи». Участвуя в лотереях второй раз в жизни, жительница Архангельска выиграла квартиру стоимостью 1,7 млн рублей.
При оформлении выигрыша победительница поделилась секретом привлечения удачи.
— Я суеверная. Однажды, когда выбирала этаж новой квартиры, вытягивала бумажку с номером. Тянула левой рукой, перед этим постучав три раза по дереву. Теперь живу на самом удобном по расположению этаже — на пятом! Лотерейные билеты выбирала, используя такой же метод, — рассказывает Галина Ивановна.
Женщина проверила результаты розыгрыша на сайте «Столото», находясь уже дома, в Архангельске.
— Восторга не было. Просто шок. Дети были рады случившемуся. Все в один голос заявили, что выигрыш — награда за мои труды. Я подняла на ноги троих детей, дала им хорошее образование. Проработала 40 лет на целлюлозно-бумажном комбинате. Сейчас я на пенсии, но до сих пор подрабатываю в магазине, — откровенничает победительница.
Галина Ивановна в ближайшее время планировала переезд к сыну. Выигрыш женщина оформила деньгами и потратит их на приобретение квартиры в Санкт-Петербурге.