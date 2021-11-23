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Северодвинские подростки рвутся в экологи

Центр подходящей работы Проектного офиса развития Арктики провел опрос среди обучающихся детского технопарка «Северный Кванториум» в Северодвинске. 

В ходе опроса специалисты ЦПР выяснили отношение к нескольким профессиям, востребованным в Арктике. Наибольший интерес у ребят вызывают профессия инженера-эколога, которая набрала в среднем 2,78 баллов из 5, и IT-медика (2,74 балла). На третьем месте проектировщик промышленной робототехники (2,39 балла). 

При этом 77% опрошенных считают, что Архангельская область – подходящий регион для построения карьеры.
«70% опрошенных нами подростков хотят уехать (половина из них - ради перспективной работы), и при этом 76% считают свой регион подходящим для построения карьеры – кажущееся противоречие. Такое сочетание цифр говорит о том, что опрошенные позитивно относятся к своему региону, но при этом склонны искать «профессиональную удачу» за его пределами. Следует отметить, что опрошенные подростки – «кванторианцы», то есть они выделяются среди своих сверстников. Они – талантливые, любознательные и трудолюбивые. Они вовлечены в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях. Через несколько лет они начнут работать и «двигать науку», и они не хотят ограничивать свои таланты рамками своего региона.

Молодые и перспективные всегда в целом более склонны к перемене мест, даже несмотря на то, что текущее место их устраивает. Возможно, те, кто планирует уехать из своего региона, не получают в достаточной мере информацию о том, где они могут применить свои способности и таланты в Архангельской области. Не хватает продюсирования Архангельской области, определенной PR-работы, помогающей узнать о точках приложения сил для талантливых молодых специалистов. Это одна из задач, которую призван решать Центр подходящей работы в Арктике ПОРА» - говорит координатор Центра Светлана Шилина. 

Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум», призванных стать инкубаторами новой инженерной мысли в России, развивается с 2016 года в рамках нацпроекта «Образование».  

15 март 12:46 | : Будни

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