"Но я, я остаюсь". У архангелогородцев пропал интерес к эмиграции

Привлекательность жизни за рубежом значительно снизилась: 44% архангелогородцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.
Имея возможность жить в любой стране мира, 44% архангелогородцев выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад. По 3% опрошенных из города выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% жителей города. По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч.
Женщины в Архангельске почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (54% против 33% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (7% против 3% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (3% и 1% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (4% против 3% среди мужчин).