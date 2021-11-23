"Ошибки неофита". Про пост и крайности аскетизм

Прихожане архангельского храма святой Матроны Московской и настоятель церкви священник Александр Григорьев объединились за просмотром фильмов.
«В день Торжества Православия после Воскресной литургии посмотрели "Великий пост. Ошибки неофита". Неофитство, сопряженное с крайностями аскетизма, добрый юмор и актуальные для постящихся темы — всё это создатели картины с любовью представили для православных верующих», — сообщается на странице храма ВКонтакте.
В этот же день участники приходского молодежного клуба «Сретение» посмотрели греческий фильм 2021 года «Человек Божий». Лента основана на жизни епископа Нектария Эгинского, прославленного в лике святителей в середине XX столетия.
«Это Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг. Планируем досматривать фильм через две недели. Рады видеть молодёжь!» — сообщается на приходской странице.
О вкусных блюдах, рекомендуемых на время поста, читайте здесь.
(по материалам /Архангельской епархии)