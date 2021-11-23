Заражаемость COVID в Архангельской области упала ниже трехсот в сутки

О 295 случаях заражения сообщили в региональном оперштабе по борьбе с пандемией.
Госпитализирован 31 пациент.
Вылечились 1475 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 93 архангелогородца;
- 33 жителя Вельского района;
- 22 северодвинца;
- 18 жителей Красноборского района;
- 17 новых случаев выявлено в Пинежском районе;
- 15 — в Котласе;
- 12 — в Коряжме;
- 11 — в Плесецком округе;
- 10 — в Верхнетоемском;
- по 9 — в Котласском и Приморском районах;
- по 8 — в Новодвинске, а также в Холмогорском и Шенкурском районах;
- по 5 — в Коношском, Ленском и Устьянском районах;
- 4 — в Мезенском районе;
- 2 — в Каргопольском округе;
- 1 — в Онежском районе.