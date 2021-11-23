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Заражаемость COVID в Архангельской области упала ниже трехсот в сутки

О 295 случаях заражения сообщили в региональном оперштабе по борьбе с пандемией.

Госпитализирован 31 пациент.

Вылечились 1475 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 93 архангелогородца; 
  • 33 жителя Вельского района; 
  • 22 северодвинца; 
  • 18 жителей Красноборского района; 
  • 17 новых случаев выявлено в Пинежском районе; 
  • 15 — в Котласе; 
  • 12 — в Коряжме; 
  • 11 — в Плесецком округе; 
  • 10 — в Верхнетоемском; 
  • по 9 — в Котласском и Приморском районах; 
  • по 8 — в Новодвинске, а также в Холмогорском и Шенкурском районах; 
  • по 5 — в Коношском, Ленском и Устьянском районах; 
  • 4 — в Мезенском районе; 
  • 2 — в Каргопольском округе; 
  • 1 — в Онежском районе.
14 март 16:06 | : Будни

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