Пинежский район Архангельской области атаковал коронавирус

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 309.
Госпитализировано 25 пациентов.
Выздоровели после COVID-19 2257 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
138 жителей Пинежского района;
27 архангелогородцев;
25 жителей Лешуконского района;
23 новых случая выявлено в г. Северодвинске (шестеро из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
22 – в Плесецком округе;
17 – в Мезенском районе;
14 – в Вельском;
7 – в Няндомском;
по 6 – в городах Котласе и Новодвинске;
по 5 – в Каргопольском округе и Коношском районе;
4 – в г. Мирном;
3 – в г. Коряжме;
по 2 – в Верхнетоемском округе, Котласском и Устьянском районах;
1 – в Красноборском районе.