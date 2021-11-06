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В Поморье поставлен рекорд по выздоровлению от коронавируса

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 367.

 Госпитализировано 47 пациентов с COVID-19.

И главная позитивная новость – за сутки выздоровели от заразы 4626 человек, абсолютный рекорд за все время пандемии! Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
65 архангелогородцев;
25 жителей Мезенского района;
23 новых случая выявлено в Вельском районе;
22 – в Плесецком округе;
21 – в г. Котласе;
19 – в г. Северодвинске (четверо из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
18 – в Каргопольском округе;
по 15 – в Вилегодском округе и г. Мирном;
14 – в Красноборском районе;
по 13 – в Верхнетоемском округе и Холмогорском районе;
по 12 – в Коношском, Няндомском, Ленском и Приморском (четверо из заболевших – жители Соловецких островов) районах;
по 11 – в г. Новодвинске, а также в Онежском, Устьянском и Котласском районах;
9 – в г. Коряжме;
2 – в Виноградовском округе;
1 – в Шенкурском районе.  

12 март 17:12 | : Будни

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