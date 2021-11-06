Коронавирус в Архангельской области пошел под откос

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 375.
Количество выздоровевших за тот же период – 3609.
Госпитализировано 56 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 62 жителя Вельского района;
- 48 архангелогородцев;
- 41 житель Шенкурского района;
- 26 новых случаев выявлено в Котласе;
- 22 – в Северодвинске (шесть из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 18 – в Холмогорском районе;
- 15 – в Коряжме;
- по 14 – в Каргопольском и Плесецком округах, а также в Красноборском и Устьянском районах;
- по 13 – в Верхнетоемском округе и Приморском районе;
- 11 – в Котласском районе;
- 10 – в Коношском;
- 9 – в Онежском;
- по 8 – в Новодвинске и Няндомском районе;
- по 4 – в Виноградовском округе, Ленском районе и Мирном;
- 3 – в Вилегодском округе.