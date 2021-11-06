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Коронавирус в Архангельской области пошел под откос

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 375.

Количество выздоровевших за тот же период – 3609.

 Госпитализировано 56 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 62 жителя Вельского района; 
  • 48 архангелогородцев; 
  • 41 житель Шенкурского района; 
  • 26 новых случаев выявлено в Котласе; 
  • 22 – в Северодвинске (шесть из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 18 – в Холмогорском районе; 
  • 15 – в Коряжме; 
  • по 14 – в Каргопольском и Плесецком округах, а также в Красноборском и Устьянском районах; 
  • по 13 – в Верхнетоемском округе и Приморском районе; 
  • 11 – в Котласском районе; 
  • 10 – в Коношском; 
  • 9 – в Онежском; 
  • по 8 – в Новодвинске и Няндомском районе; 
  • по 4 – в Виноградовском округе, Ленском районе и Мирном; 
  • 3 – в Вилегодском округе. 
11 март 15:13 | : Будни

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