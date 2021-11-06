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Плюс 387, минус 2510. Поморье выздоравливает от коронавируса

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 387.

 Госпитализировано 68 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 2510 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
137 жителей Вельского района;
60 архангелогородцев;
38 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
28 – в Шенкурском;
18 – в Устьянском;
17 – в Красноборском;
по 16 – в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и в Онежском районе;
10 – в Каргопольском округе;
по 8 – в Виноградовском и Вилегодском округах, а также в Коношском районе;
6 – в Приморском районе (трое из заболевших – жители Соловецких островов);
5 – в Няндомском;
4 – в Плесецком округе;
по 3 – в г. Мирном и в Котласском районе;
2 – в г. Новодвинске.  

10 март 16:28 | : Будни

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