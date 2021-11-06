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О настоятеле Сийского монастыря преподобномученике Вениамине

В трапезной палате Благовещенского храма Антониево-Сийского монастыря открылась выставка, посвященная преподобномученику Вениамину (Кононову). Он был настоятелем обители с 1912 по 1917 годы, а затем стал последним настоятелем Соловецкого монастыря.

«Помимо текстовых материалов о жизни и деятельности преподобномученика Вениамина, различных фотографий, представлены связанные с ним артефакты из собрания церковно-археологического кабинета. Это икона с дарственной надпись архимандрита Вениамина от 1913 года на монашеский постриг послушнику Сийского монастыря Александру Минину, в постриге Амвросию, а также находки с места трагической гибели преподобномучеников Вениамина и Никифора, переданные в 2019 году Сийской обители архангельским православным братством», — рассказал руководитель монастырского церковно-археологического кабинета Александр Карушев.

По его словам, в подготовке к выставке использованы материалы исследований о преподобном Вениамине в период настоятельства в Антониево-Сийском монастыре, которые предоставила обители ведущий научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Анна Яковлева.

Архимандрит Вениамин (в миру — Кононов Василий Васильевич) родился в 1869 году в Шенкурском уезде Архангельской губернии в крестьянской семье. В 1893 году он был определен трудником в Соловецкий монастырь, в 1897 — стал послушником, закончил Соловецкое братское училище.

В 1903 году послушник Василий принял монашеский постриг с именем Вениамин, в 1905 году был рукоположен в иеродиакона, в 1908 — в иеромонаха, нес послушание законоучителя Соловецкого братского училища.

С 1909 года иеромонах Вениамин — духовник Соловецкого монастыря. В 1912 году его назначают настоятелем Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии с возведением в сан архимандрита.

О том, насколько успешным было почти пятилетнее руководство архимандритом Вениамином Антониево-Сийским монастырем, можно судить по его ежегодным отчетам в Архангельскую духовную консисторию.

Последний свой годовой отчет о состоянии обители архимандрит Вениамин составил в начале 1917 года — это был отчет за предыдущий 1916 год. Он особенно показателен, так как представлял итог пятилетней деятельности настоятеля. Согласно документу, обитель жила спокойной, размеренной, налаженной жизнью. Настоятель сообщал: «Монастырь имеет возможность содержать на полном иждивении до 40 человек, не считая настоятеля, пяти иеромонахов и одного иеродиакона, получающих кроме пищи штатное содержание». Всего в обители постоянно проживало 58 человек.

Архимандрит Вениамин сообщал, что послушания насельниками монастыря «всегда исполняются в точности и аккуратности, со знанием своего дела, сообразуясь со способностями». Настоятель отметил также, что «нетерпимых пороков среди монашествующих в истекшем году замечено не было».

Монастырь был духовным центром для окрестных жителей. В отчете архимандрит Вениамин отмечал: «Нет воскресного или праздничного дня, чтобы не замечалось приходящих или приезжающих из более отдаленных сел и деревень. В Богородичные и двунадесятые праздники бывает усиленное скопление народа…».

Шел третий год Первой мировой войны, но несмотря на это монастырь имел стабильный доход, который значительно превышал расход, в течение года монастырь пожертвовал на благотворительные нужды довольно значительную сумму — 2242 рубля 62 коп.

За успешное руководство Сийской обителью архимандрит Вениамин был награжден наперсным крестом от Святейшего Синода в 1913 году и орденом Святой Анны в 1916 году.

В сентябре 1917 года архимандрит Вениамин был утвержден настоятелем Соловецкого монастыря и вернулся в родную обитель в нелегкое для нее время.

14 сентября 1920 года по постановлению Архангельской губернской ЧК был лишен свободы на пять лет. Вместе с насельником монастыря иеромонахом Никифором (Кучиным) отбывал наказание в Холмогорском лагере принудительных работ. 30 октября 1921 года монахи были досрочно освобождены. После освобождения проживали в Архангельске и его окрестностях. В 1926 году обустроили в лесу на Волкозере в 70 километрах от Архангельска пустынь. 17 апреля 1928 года архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор были ограблены и с целью сокрытия следов преступления сожжены заживо в своей избушке. Юбилейным Архиерейским собором 2000 года причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

Использованы материалы сайта Сийского монастыря  

10 март 09:13 | : Будни / Верую

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