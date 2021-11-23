Заболеваемость COVID-19 в Архангельской области неожиданно рухнула

Так, за минувшие сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 1 133 человека.
Общее число новых случаев заболевания в регионе составило 123.
Госпитализирован 31 пациент с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Впрочем, наши наблюдатели склонны отнести эти цифры к некой путанице в праздничной статистике.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
60 архангелогородцев;
24 жителя Ленского района;
10 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
5 – в г. Северодвинске;
4 – в Мезенском районе;
по 3 – в Коношском, Пинежском и Шенкурском районах;
по 2 – в городах Котласе и Мирном, а также в Виноградовском округе и Приморском районе;
по 1 – в Котласском, Устьянском и Холмогорском районах.