Северодвинск снова на гребне COVID-19

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 621.
Госпитализировано 29 пациентов с COVID-19.
Выздоровели после болезни 1362 человека. Такие цифры сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
202 северодвинца (48 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
153 архангелогородца;
86 жителей г. Котласа;
33 новых случая выявлено в Плесецком округе;
31 – в Вельском районе;
24 – в Няндомском;
23 – в г. Новодвинске;
14 – в Пинежском районе;
11 – в Каргопольском округе;
9 – в г. Мирном;
по 8 – в Приморском (один из заболевших – житель Соловецких островов) и Котласском районах;
6 – в Коношском районе;
4 – в Ленском;
3 – в Мезенском;
по 2 – в Вилегодском округе и Устьянском районе;
по 1 – в Холмогорском и Лешуконском районах.