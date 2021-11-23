В Архангельской области мужчины "Единой России" дарили женщинам цветы

Партактив «Единой России» присоединился к акции «Вам любимые».
Активисты партии совместно с волонтёрскими организациями поздравляли женщин, девушек и девочек Архангельской области с Международным женским днем.
В Архангельске волонтеры медики и активисты партии раздавали тюльпаны женщинам. Акция проходила в каждом территориальном округе города.
К поздравлениям присоединились и молодогвардейцы Северодвинска.
Партактив по всей Архангельской области поздравлял женщин. Мужчины вручали цветы, дарили сладкие подарки и говорили самые теплые и добрые слова поздравлений.