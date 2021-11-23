Игорь Скубенко: "У нас живут удивительные женщины"

В поздравлении главы Северодвинска говорится:
- Дорогие северодвинки! Поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный весенний праздник навсегда связан с женским образом. Женщина, как весна, наполняет окружающих жизненной силой, даёт импульс для дальнейшего роста и развития.
В нашем северном городе живут удивительные женщины, которые обладают самыми разными талантами, безграничной энергией и красотой. Вы создаёте уют в доме, воспитываете детей, являетесь профессионалами своего дела. Но самое главное - вы дарите нам заботу и любовь, вдохновляете на большие свершения и добрые дела.
Особые слова восхищения и благодарности - представительницам старшего поколения. В тяжёлые послевоенные годы вы строили город, трудились на оборонных предприятиях, поднимали детей и обустраивали быт. Несмотря на все сложности судьбы, вы умеете радоваться жизни и с оптимизмом смотрите в будущее.
Дорогие женщины! От имени всех мужчин Северодвинска желаю вам светлых и радостных дней! Здоровья вам и вашим близким! благополучия, любви и удачи!