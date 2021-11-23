Дмитрий Морев: "Мы восхищены вашим оптимизмом"

Более 100 лет в нашей стране ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день. Прекрасную половину Архангельска поздравляет глава города Дмитрий Морев:
- Этот день – настоящий символ наступающей весны! Как важно в эти дни видеть ваши улыбки, чувствовать, что какой бы суровой ни была зима, обязательно придут солнечные дни!
День 8-е Марта – праздник красоты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду. Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших свершений, дарите нам свою искреннюю заботу, веру в наши возможности и силы стремиться к победам и новым высотам. В этот день мы благодарим наших милых и нежных женщин за их любовь, теплоту и заботу. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семей, для детей.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких!